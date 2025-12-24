Занятие российскими войсками села Прилипка в Волчанском районе Харьковской области важно для создания буферной зоны у Белгородской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что переход населенного пункта под контроль российской армии позволил подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны, которая обеспечит безопасность жителей Белгородской области.

О взятии под контроль Прилипки стало известно 23 декабря. Противника из населенного пункта вытеснили бойцы группировки войск «Север». По данным Telegram-канал «Северный Ветер», российские силы продолжают продвижение южнее Волчанска.

За день до этого министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

Ранее эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ у Купянска в Харьковской области.