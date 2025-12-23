Постпред США при НАТО раскрыл, что обсуждается на переговорах по Украине

Участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.
По словам дипломата, на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США. Четвертый документ посвящен плану послевоенного экономического восстановления и развития.
«Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», — добавил Уитэкер.
20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».
По словам Владимира Зеленского, делегации Украины и Соединенных Штатов во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по рамкам «для окончания» конфликта с Россией.
Ранее в Грузии рассказали, кто мешает достижению мирного соглашения по Украине.