Постпред США при НАТО раскрыл, что обсуждается на переговорах по Украине

Уитэкер: на переговорах по Украине обсуждают четыре итоговых документа
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

По словам дипломата, на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США. Четвертый документ посвящен плану послевоенного экономического восстановления и развития.

«Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», — добавил Уитэкер.

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».

По словам Владимира Зеленского, делегации Украины и Соединенных Штатов во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по рамкам «для окончания» конфликта с Россией.

Ранее в Грузии рассказали, кто мешает достижению мирного соглашения по Украине.

