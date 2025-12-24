В Бразилии опасаются американского вмешательства в президентские выборы

Бразильские власти не исключают возможности вмешательства Соединенных Штатов в ход президентских выборов 2026 года. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве страны, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По словам собеседника издания, в окружении главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы полагают, что Вашингтон может открыто поддержать кандидата от правой оппозиции, идеологически близкого к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. В частности, администрация США попытается помочь правому кандидату мобилизовать консервативных избирателей.

Сейчас в Бразилии, несмотря на попытки руководства страны выстроить в этом году прагматичный диалог с Соединенными Штатами по торговым и экономическим вопросам, готовятся к периоду турбулентности.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из латиноамериканской страны достиг 50%.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, проходившим над экс-президентом Болсонару.

Ранее Лула да Силва заявил, что Трамп перешел все границы.