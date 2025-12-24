На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При взрыве автомобиля на юге Москвы пострадали сотрудники ДПС

Прокуратура: два сотрудника ДПС пострадали при взрыве автомобиля на юге Москвы
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «ОРЕХОВО-БОРИСОВО | ЗЯБЛИКОВО ОНЛАЙН»

Два сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) пострадали в результате взрыва автомобиля на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства. Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняются.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что пострадали два сотрудника полиции.

Очевидцы рассказали, что услышали минимум два громких хлопка, после чего увидели дым и возгорание. На месте работают не менее шести автомобилей экстренных служб. У одного из пострадавших травмированы ноги.

22 декабря на этой же улице взорвался автомобиль, в результате чего не выжил начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее в Госдуме предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин.

