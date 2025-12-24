Россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов

Зимний период традиционно сопровождается ростом числа правонарушений в сфере дорожного движения, при этом многие штрафы становятся для автовладельцев неожиданными. Это связано с тем, что водители нередко недооценивают правовые последствия привычных действий — длительного прогрева автомобиля, парковки в условиях снегопадов или эксплуатации машины с сезонными техническими особенностями.

Об этом «Газете.Ru» рассказал д. ю. н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Зимой часто возникают сложности с парковкой в условиях снежных заносов. Если водитель оставляет автомобиль в месте, где он создает помехи для движения других транспортных средств или пешеходов, нарушение квалифицируется по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ и влечет предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. В случае если стоянка автомобиля создает препятствие для движения, размер штрафа увеличивается до 2000 рублей. В городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — штрафы выше и составляют соответственно 2000 и 3000 рублей. Владелец автомобиля также может быть оштрафован, если припаркованный автомобиль мешает работе снегоуборочной техники», — рассказал эксперт.

Распространенным заблуждением является мнение, что парковка на газоне допустима, если он покрыт снегом. Однако с точки зрения законодательства такой участок сохраняет статус газона независимо от времени года. Размер штрафа за парковку на газоне в среднем составляет от 3000 до 5000 рублей, при этом конкретная сумма определяется региональным законодательством.

«С 1 декабря по 28 февраля действует требование о недопустимости эксплуатации автомобиля без зимних шин либо с использованием разной резины на осях, нарушение которого влечет штраф — 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Эта мера направлена на снижение риска заноса и дорожно-транспортных происшествий», — сказал Виноградов.

Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля либо оставление транспортного средства с работающим двигателем, например во время посещения магазина, в жилой зоне. Если стоянка с включенным мотором превышает пять минут и не связана с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой, водитель может быть привлечен к ответственности по статье 12.28 КоАП РФ. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составляет 3000 рублей, в других регионах — 1500 рублей.

«Не все водители знают, что штраф может быть назначен и за неисправные стеклоочистители. Аналогичная ответственность предусмотрена и в случае, если замерзла стеклоомывающая жидкость, поскольку это расценивается как неисправность стеклоомывателя. Размер штрафа составляет 500 рублей. Более того, при движении в условиях снегопада или дождя инспектор ГИБДД вправе запретить дальнейшую эксплуатацию транспортного средства до устранения неисправности», — отметил юрист.

Государственный регистрационный знак транспортного средства должен быть хорошо читаем с расстояния 20 метров в любых погодных условиях. Зимой номера нередко покрываются снегом или грязью, что является нарушением требований ПДД. За нечитаемый номер предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.2 КоАП РФ, а при умышленном сокрытии или загрязнении — лишение права управления транспортным средством на срок до трех месяцев и штраф до 5000 рублей. Аналогичным образом проверяется исправность световых приборов, неисправности которых также повышают риск привлечения к ответственности.

«При движении по заснеженным дорогам дорожная разметка может быть плохо различима. Однако это не освобождает водителей от обязанности соблюдать требования ПДД. Пересечение сплошной линии разметки или иные нарушения могут повлечь штрафы в размере от 750 до 2250 рублей по статьям 12.15 и 12.16 КоАП РФ», — заявил Виноградов.

Выписанный штраф может быть обжалован в течение 10 дней с момента получения постановления — в случае отсутствия события правонарушения, доказательств его совершения либо при наличии существенных нарушений при оформлении материалов дела.

