На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоимость палладия превысила $2 тыс. за унцию

Цена палладия превысила $2000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже преодолела отметку в $2 тыс. за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года. Это следует из данных торгов.

По данным на 3:03 мск, цена фьючерса на этот драгоценный металл поднялась на 9,43%, до $2003,5 за тройскую унцию. К 4:00 мск стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $1983 за тройскую унцию (+8,31%).

23 декабря стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале следующего года превысила $4,5 тыс. за тройскую унцию. По состоянию на 3:13 мск цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2, что является новым историческим максимумом. Спустя четыре минуты золото торговалось по цене $4500,9 за тройскую унцию.

9 декабря стоимость мартовского фьючерса на серебро с поставкой в 2026 году обновила исторический максимум, превысив отметку в $60 за тройскую унцию. По состоянию на 18:22 мск стоимость серебра росла на 2,77%, до $60,025 за тройскую унцию. К 18:37 мск рост ускорился: цена достигла $60,475 за унцию, что соответствует увеличению на 3,54%.

Ранее россиянам назвали оптимальную долю вложений в драгоценные металлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами