Стоимость палладия превысила $2 тыс. за унцию

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже преодолела отметку в $2 тыс. за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года. Это следует из данных торгов.

По данным на 3:03 мск, цена фьючерса на этот драгоценный металл поднялась на 9,43%, до $2003,5 за тройскую унцию. К 4:00 мск стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $1983 за тройскую унцию (+8,31%).

23 декабря стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале следующего года превысила $4,5 тыс. за тройскую унцию. По состоянию на 3:13 мск цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2, что является новым историческим максимумом. Спустя четыре минуты золото торговалось по цене $4500,9 за тройскую унцию.

9 декабря стоимость мартовского фьючерса на серебро с поставкой в 2026 году обновила исторический максимум, превысив отметку в $60 за тройскую унцию. По состоянию на 18:22 мск стоимость серебра росла на 2,77%, до $60,025 за тройскую унцию. К 18:37 мск рост ускорился: цена достигла $60,475 за унцию, что соответствует увеличению на 3,54%.

