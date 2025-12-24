Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Несколькими часами ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. По его словам, в связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также Кореняко отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 23 декабря в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили над российскими регионами с 20:00 до 23:00 мск 17 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.