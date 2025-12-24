На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пытаются понять, на что готова Россия в рамках переговоров

Уитакер: США пытаются понять, на что пойдет Россия для урегулирования конфликта
Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рамках диалога с Москвой Соединенные Штаты стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти Россия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — сказал дипломат.

В этом же интервью он рассказал, что участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. По словам дипломата, на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США. Четвертый документ посвящен плану послевоенного экономического восстановления и развития.

В недавнем интервью UnHerd вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что представители Украины в частном порядке признают, что в итоге потеряют этот регион. Однако на данный момент эта территориальная уступка является «существенным препятствием на пути переговоров», подчеркнул он. По словам политика, также на переговорах сейчас обсуждается контроль над Запорожской АЭС, положение этнических русских на Украине и будущее восстановление Украины. При этом Вэнс отметил, что существует «серьезная вероятность», что мира на Украине в ближайшее время не случится.

Ранее бывший депутат Рады назвал время пика эскалации украинского конфликта.

Переговоры о мире на Украине
