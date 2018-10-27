В Одессе на взлете задымился пассажирский самолет
Вылетевший в Дубай из Одессы самолет начал дымиться во время взлета. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.
По предварительной информации, задымление было в районе шасси.
«Чрезвычайное происшествие произошло во время взлета «Боинга» сообщения «Одесса-Дубаи», — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
В июне этого года самолет с болельщиками Перу задымился на подлете к Тюмени.