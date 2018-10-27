В Одессе на взлете задымился пассажирский самолет

Вылетевший в Дубай из Одессы самолет начал дымиться во время взлета. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

По предварительной информации, задымление было в районе шасси.

«Чрезвычайное происшествие произошло во время взлета «Боинга» сообщения «Одесса-Дубаи», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В июне этого года самолет с болельщиками Перу задымился на подлете к Тюмени.