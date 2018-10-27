Источник: более тысячи человек эвакуировали из детской больницы в Москве

В Москве более тысячи человек эвакуировали из детской больницы из-за пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, пожар произошел на втором этаже Морозовской детской городской клинической больницы.

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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре на юге Москвы произошел пожар.

Как отмечалось, более 100 человек были эвакуированы.