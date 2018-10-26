МЧС сообщило о погибших и пострадавших после ливней под Сочи

В результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек, еще тринадцать пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным спасателей, восемь пострадавших находятся в больницах, пятерым медицинская помощь оказали амбулаторно.

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«В результате прохождения стихии пострадали девятнадцать человек, из них шесть погибли», — рассказали в МЧС.

Также сообщается, что судьба еще одного человека на данный момент остается неизвестной.

Ранее стало известно, что полицейский спас 13 детей из подтопленного детского сада в Туапсе.