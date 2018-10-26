Экс-главе национальной разведки США прислали подозрительную посылку

В почтовом офисе Нью-Йорка обнаружили подозрительную посылку, которая была адресована бывшему главе национальной разведки США Джеймсу Клэпперу и телеканалу CNN, сообщает сам телеканал.

Полиция Нью-Йорка в твиттере сообщила, что подозрительную посылку увезли из почтового отделения.

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По данным CNN, ее вывезли в зону для ликвидации взрывных устройств.

Ранее ФБР подтвердило обнаружение 11-й подозрительной посылки.

Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.