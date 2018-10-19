Под Саратовом нашли и ликвидировали подпольный нефтезавод

В окрестностях Саратова нашли подпольный нефтеперерабатывающий мини-завод, он ликвидирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Операция проводилась при участии регионального управления ФСБ и сотрудников Росгвардии.

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Как отмечается, предприятие внесено в реестр опасных производственных объектов, однако у владельцев отсутствовала лицензия на его эксплуатацию.

«Изъята бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о незаконной переработке нефти и последующей реализации нефтепродуктов через фиктивные фирмы. Доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 60 млн руб.» — рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.