Аксенов: подозреваемый в совершении теракта в Керчи покончил с собой

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о подозреваемом в совершение теракта в керченском колледже. Об этом он сказал в эфире «России--24».

По словам Аксенова, им является 22-летний житель Керчи, который был студентом четвертого курса колледжа. Он покончил с собой.

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Ранее сообщалось, что число жертв теракта в колледже в Керчи возросло.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Сообщается о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.