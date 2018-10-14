В центре Киева завершился марш националистов по случаю 76-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Сообщается, что участники марша прошли колонной по центральным городским улицам от парка Шевченко до Европейской площади, где завершилось шествие и начался концерт с участием украинских артистов.

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Отмечается, что большая часть полицейских, обеспечивавших общественный порядок в центре Киева, разошлась, обстановка оценивается как спокойная.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит марш националистов.

«Украинская повстанческая армия» — запрещенная в России экстремистская организация.