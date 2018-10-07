В полицию Нижневартовска пришли с обысками

Сотрудники управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с ФСБ проводят обыски в одном из подразделений нижневартовской полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Представитель управления ведомства заявил, что обыски проводятся силами оперативно-розыскной части собственной безопасности. По его словам, обыски проходят «в одном из подразделений УМВД Нижневартовска». Он отметил, что ведомство «подтверждает» эту информацию.

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Также представитель управления добавил, что в мероприятии участвуют сотрудники управления ФСБ и предполагается, что к ним присоединятся следователи.

«Если вина сотрудников после окончания мероприятия будет установлена, то данные сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству», — рассказали в пресс-службе.

Представитель ведомства не стал уточнять, с чем связана данная ситуация и пообещал предоставить позднее более подробную информацию.

Ранее сообщалось, что в УМВД по Екатеринбургу начались обыски.