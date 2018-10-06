В США полицейского признали виновным в убийстве темнокожего подростка

В американского городе Чикаго суд признал полицейского виновным в убийстве 17-летнего темнокожего подростка. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в 2014 году полицейский застрелил подростка, потому что он якобы угрожал ему ножом.

Как отмечается, после инцидента была опубликована видеозапись, на которой было видно, как полицейский открыл огонь по идущему посреди трассы подростку.

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При этом сотрудник правоохранительных органов США выстрелил в подростка 16 раз.

В прошлом году сообщалось, что в США глава вуза извинился перед темнокожими студентами за декор мероприятия «в южном стиле».