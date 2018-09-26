МВД Британии отказалось оказать помощь России по делу Скрипалей

В посольстве России в Лондоне заявили, что МВД Великобритании официально отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным дипмиссии, МВД Британии отказалось оказать помощь в расследовании уголовного дела, которое возбуждено в России по факту посягательства на жизнь Скрипалей.

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Как отмечается, решение об отказе принималось на «самом высоком политическом уровне».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позицию Великобритании по делу Скрипалей можно назвать «детским садом».