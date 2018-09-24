Навального арестовали на 20 суток

Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток за нарушение организации митинга, в котором пострадали двое полицейских, сообщает РИА «Новости».

Ранее Навальный был задержан, когда выходил из спецприемника. Задержание связано с административным делом, имеющем отношение к митингам 9 сентября.

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Отбывший 30 суток ареста Навальный был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции в понедельник 24 сентября.

В отношении него возбуждено дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью.

Тверской суд принял решение о помещении под арест Алексея Навального по делу о повторной организации несогласованного мероприятия 27 августа.