Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Танзании

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с крушением пассажирского парома на озере Виктория, в котором погибли по меньшей мере 136 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме Путина.

Ранее количество погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 136. Судно затонула неподалеку от берега, когда направлялось к причалу. Как сообщали в полиции, паром был рассчитан максимум на 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент крушения на нем находились не менее 400 человек.