В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

В Японии готовится возобновить работу крупнейшая в мире АЭС Касивадзаки-Карива
Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

В Японии после модернизации готовится возобновить работу крупнейшая в мире атомная электростанция (АЭС) «Касивадзаки-Карива». Об этом сообщает Reuters.

Губернатор префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми дал согласие на повторный запуск АЭС после долгих лет проверок безопасности и улучшения защитных механизмов. Он заявил, что принятые меры безопасности соответствуют самым строгим стандартам, и эксплуатация объекта необходима для стабильного развития региона.

В настоящее время корпорация Tokyo Electric Power Company завершает заключительный этап подготовки к возобновлению работы станции.

Работа АЭС «Касивадзаки-Карива» была полностью приостановлена после аварии на атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году.

10 марта стало известно, что на АЭС «Касивадзаки-Карива» произошло задымление.

Ранее в Японии одобрили эксплуатацию АЭС, которую построили в 1974 году.

