В Госдуме призвали поощрять сотрудников экстренных служб за работу в праздники

Миронов: сотрудников экстренных служб следует поощрять за работу в праздники
РИА Новости

Сотрудникам экстренных служб, которые работают в новогодние и рождественские праздники, следует установить повышающие коэффициенты к зарплате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение лидера партии «Справедливая Россия», главы думской фракции Сергея Миронова на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников», — говорится в документе.

Согласно обращению, надбавки предлагается установить за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января. Меру могут распространить на медицинских работников, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России и сотрудников органов внутренних дел.

19 декабря член комитета Государственной думы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что работодатели не имеют права сокращать зарплату своим сотрудникам на окладе за январь. Парламентарий рекомендовала россиянам отстаивать свои трудовые права в случае, если начальство сообщило о намерении сократить выплаты за этот период.

Ранее россиянам напомнили об особенностях работы в новогодние праздники.

