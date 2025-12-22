На Кубани БПЛА повредили два причала и два судна

В поселке Волна Краснодарского края дроны повредили два причала и два судна

В результате атаки дронов в поселке Волна Темрюкского района получили повреждения два причала и два судна. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Повреждения на причалах вызвали возгорания площадью от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Их сейчас активно тушат. На месте работают оперативные и специальные службы.

Все находившиеся на борту судов были эвакуированы. Пострадавших среди членов экипажей и сотрудников на берегу нет.

21 декабря сообщалось, что в поселке Волна в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов.

17 декабря в оперштабе сообщили, что в Славянском районе Кубани по 53 адресам были обнаружены обломки БПЛА. По его данным, повреждения получили 39 домовладений. В большинстве случаев у зданий пострадали окна и двери, крыши и фасады. В местной администрации пообещали помочь владельцам пострадавшей недвижимости.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории НПЗ.