Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с участниками СВО

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит встречи с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он каждый день с ними встречается», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с участниками СВО и их семьями.

17 декабря Путин заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые защищают Россию и ее граждан. Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

19 декабря президент России заявил во время прямой линии, что у героев СВО большой потенциал для работы на гражданской службе. Вместе с тем он подчеркнул, что государство должно поддерживать участников и ветеранов спецоперации, которые хотят реализовать себя на гражданской службе.

Ранее Путин пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО.