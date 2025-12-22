На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с участниками СВО

Песков: Путин ежедневно встречается с участниками СВО
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит встречи с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он каждый день с ними встречается», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с участниками СВО и их семьями.

17 декабря Путин заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые защищают Россию и ее граждан. Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

19 декабря президент России заявил во время прямой линии, что у героев СВО большой потенциал для работы на гражданской службе. Вместе с тем он подчеркнул, что государство должно поддерживать участников и ветеранов спецоперации, которые хотят реализовать себя на гражданской службе.

Ранее Путин пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами