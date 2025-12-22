В Израиле не исключают атаку со стороны Ирана

Израиль предупредил США, что Иран в рамках учений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) может готовиться к атаке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в субботу, 20 декабря состоялся телефонный разговор начальника генштаба Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенанта Эяля Замира и главы Центрального командования США Брэда Купера. В ходе диалога глава израильского генштаба заявил, что обеспокоен ракетными учениями КСИР.

По словам Замира, ракетные перемещения Ирана и другие действия могут быть прикрытием для внезапного нападения. В связи с этим глава генштаба призвал американскую армию координировать с израильскими военными подготовку обороны, следует из материала.

20 декабря телеканал NBC News сообщил, что Израиль планирует проинформировать Вашингтон о намерении атаковать иранские цели, после чего приступить к нанесению ударов. Предполагается, что согласование ударов произойдет во время личной встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что война между Израилем и Ираном почти неизбежна.