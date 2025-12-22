В Хабаровском крае пенсионерке выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра в автобусе

В Хабаровском крае пенсионерке выплатили компенсацию за перелом бедра в автобусе

Пожилая жительница Комсомольска-на-Амуре получила компенсацию в размере 570 тысяч рублей после того, как она сломала бедро в автобусе. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в марте. Автобус резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего пенсионерка упала и получила перелом бедра со смещением отломков.

Пассажирке не стали возмещать моральный вред в добровольном порядке. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском.

«В ходе рассмотрения гражданского дела между ответчиком и пострадавшей заключено мировое соглашение, по которому женщина получила 230 тыс. рублей. Также привлеченной судом в качестве соответчика страховой компанией пострадавшей произведена выплата в размере 340 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ноябре Благовещенский городской суд Амурской области обязал МБУ «Городской сервисно-торговый комплекс» выплатить 11-летней девочке компенсацию морального вреда за падение на тротуаре. Инцидент произошел в мае 2025 года. Девочка ехала на самокате в районе дома №2 по улице Калинина, когда колесо ее самоката попало в выбоину. Школьница упала и сломала обе руки.

Ранее в Нью-Йорке суд взыскал рекордную компенсацию за травмы пассажира метро.