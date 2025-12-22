На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач оценила опасность нового подтипа гонконгского гриппа

Врач Вахрушева: новый вид гонконгского гриппа пока не сильно опасен
Shutterstock/FOTODOM

Новый подтип гонконгского гриппа (вариант K) обнаружен на территории России, но он пока не представляет серьезной опасности. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист Светлана Вахрушева.

По ее словам, отмечается рост распространенности этого варианта вируса, однако данные о его способности вызывать тяжелые осложнения отсутствуют. Подтип остается чувствительным к стандартным противовирусным препаратам.

«По сообщениям мирового медицинского сообщества, данный подтип вируса остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа», — сказала Вахрушева.

Эксперт пояснила, что ежегодная мутация вирусов (антигенный дрейф) приводит к появлению новых вариантов, что может снижать эффективность вакцин, но не отменяет их защитного действия в целом.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить гонконгский грипп на начальном этапе. По словам медика, от обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой. Среди основных симптомов гриппа врач также назвал сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк и мокрый кашель.

Ранее в России выявили новую схему мошенников с гонконгским гриппом.

