В Госдуме назвали размер детских пособий на 2026 год

Депутат Говырин: выплаты семьям с детьми в 2026 году составят от ₽9,2 тысячи

Ежемесячные пособия на детей в 2026 году будут варьироваться от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в зависимости от дохода семьи. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, который в 2026 году вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей этот показатель составит 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан — 20,6 тыс.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин.

До этого депутат рассказал, что размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля следующего года в России увеличится. Единовременное пособие при рождении ребенка — это фиксированная федеральная выплата, которая индексируется. С 1 февраля 2025 года размер выплаты составлял 26 941,71 рубля.

Размер пособия с 1 февраля 2026 года составит 28 773 рубля, уточнил Говырин.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий.