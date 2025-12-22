На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали размер детских пособий на 2026 год

Депутат Говырин: выплаты семьям с детьми в 2026 году составят от ₽9,2 тысячи
true
true
true
close
PH888/Shutterstock/FOTODOM

Ежемесячные пособия на детей в 2026 году будут варьироваться от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в зависимости от дохода семьи. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, который в 2026 году вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей этот показатель составит 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан — 20,6 тыс.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин.

До этого депутат рассказал, что размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля следующего года в России увеличится. Единовременное пособие при рождении ребенка — это фиксированная федеральная выплата, которая индексируется. С 1 февраля 2025 года размер выплаты составлял 26 941,71 рубля.

Размер пособия с 1 февраля 2026 года составит 28 773 рубля, уточнил Говырин.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами