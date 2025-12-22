ЦБ Китая оставил ключевую ставку на уровне 3%

Народный банк Китая не изменил годовую базовую процентную ставку, сохранив ее на уровне 3%. Об этом сообщается на сайте ЦБ КНР.

Ставка по кредитам сроком на пять лет также осталась неизменной — 3,5%. Данный показатель влияет на стоимость заимствований для компаний и населения и используется властями для стимулирования экономической активности.

Центробанк Китая не менял базовую ставку с мая текущего года.

Ставка LPR определяется ежемесячно на основе предложений 18 крупнейших банков страны. Ее изменение напрямую влияет на условия кредитования, включая ипотечные программы.

В марте депутат Лоу Циньцзянь заявил, что экономика КНР демонстрирует заметное оживление. Одновременно, по его словам, неблагоприятные внешние факторы стали сильнее действовать на нее, но на основные тенденции это не повлияло. Целевой показатель ВВП Китая на 2025 год составил 5%.

