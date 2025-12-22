На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

Филолог Ефремов: словосочетание «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов
Pavel Kashaev/Global Look Press

Выражение «схема Долиной» и еще четыре словосочетания, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил филолог Валерий Ефремов.

По его словам, хронологически первым в июле 2024 года появилось выражение «схема Долиной», затем в декабре — «эффект Долиной». Позже добавились «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант».

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года... И «бабушкин вариант» — это декабрь 2025 года», — сказал Ефремов.

Филолог напомнил, что похожим образом в языке отразилась история с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, породившая такие неологизмы, как «головечеринники» и «свитер извинений».

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России выросли продажи постеров и масок с Долиной.

