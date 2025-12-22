На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ограничить наценку на ряд товаров в аэропортах

В КПРФ предложили ограничить наценку на товары первой необходимости в аэропортах
true
true
true
close
Shutterstock

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов подготовили обращение главе ФАС России Максиму Шаскольскому, в котором предложили ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара», — говорится в обращении.

Гибатдинов отметил, что при форс-мажорных обстоятельствах граждане зачастую вынуждены покупать нужные товары по завышенным ценам. По его словам, подобное затрагивает семьи с детьми, граждан с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и женщин.

В августе председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна составлять больше 15% от их закупочной цены. Он рассказал, что сейчас супермаркеты могут повышать цены на некоторые товары на 100 или 200%, а россиянам приходится платить.

Ранее эксперт назвал наценку российских магазинов на рыбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами