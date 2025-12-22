В Госдуме предложили ограничить наценку на ряд товаров в аэропортах

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов подготовили обращение главе ФАС России Максиму Шаскольскому, в котором предложили ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара», — говорится в обращении.

Гибатдинов отметил, что при форс-мажорных обстоятельствах граждане зачастую вынуждены покупать нужные товары по завышенным ценам. По его словам, подобное затрагивает семьи с детьми, граждан с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и женщин.

В августе председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна составлять больше 15% от их закупочной цены. Он рассказал, что сейчас супермаркеты могут повышать цены на некоторые товары на 100 или 200%, а россиянам приходится платить.

Ранее эксперт назвал наценку российских магазинов на рыбу.