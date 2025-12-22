На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США получили ордер на изъятие перехваченного у берегов Венесуэлы танкера

NYT: власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, который был перехвачен у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«Американские власти получили ордер на арест от федерального судьи, который позволит им завладеть судном. Ордер был запрошен из-за предыдущего участия Bella 1 в иранской нефтяной торговле, а не из-за его связей с Венесуэлой», — говорится в материале.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США перехватили у берегов Венесуэлы третий нефтяной танкер в рамках блокады, объявленной президентом Дональдом Трампом. По данным журналистов, Соединенные Штаты взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно находилось под американскими санкциями. Танкер направлялся в Венесуэлу, чтобы забрать груз.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Ранее президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу.

Трамп угрожает Венесуэле
