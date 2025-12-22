У фирмы создателя «Корчмы Тарас Бульба» хотят изъять земельный участок

Рязанские судебные приставы обратились в суд с просьбой о взыскании с ООО «Ромашкино», владельцем которого был создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Площадь участка превышает 1,7 тыс. гектаров. Она равна почти восьми московским паркам Горького. Кадастровая стоимость надела составляет около 119 млн рублей.

17 декабря сообщалось, что финансовый управляющий Белойвана попросил арбитражный суд столицы истребовать у нынешних владельцев и передать в конкурсную массу два автомобиля, ранее принадлежавших создателю ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

Бизнесмен обвиняется в неуплате недоимок по налогам. В феврале 2020 года после возбуждения уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван не явился на допрос, несмотря на неоднократные вызовы следователей. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил бизнесмену по другому делу два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн рублей. Впоследствии приговор был смягчен, срок тюремного заключения сократили до трех месяцев.

Ранее товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставили на продажу за 50 млн рублей.