На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о схеме обмана, в которой жертва сама звонит мошенникам

МВД: мошенники реализовывали схему, в которой жертва сама звонила им
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в 2025 году реализовывали схему обмана, в которой жертва сама звонила им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным полиции, в рамках схемы злоумышленники имитировали взлом аккаунтов онлайн-сервисов. После этого мошенники информировали россиян о необходимости связаться с «технической поддержкой» по поддельному номеру.

Так, в полицию обратилась женщина, сообщившая, что в ноябре с ней связался неизвестный, представившийся бухгалтером ЖСК. Под предлогом обновления списка жильцов он отправил ссылку, после перехода по которой россиянка получила сообщение о взломе портала «Госуслуги» с указанием номера для связи. Впоследствии мошенники убедили ее перевести им 1,3 млн рублей, добавили в МВД.

Накануне в в компании по кибербезопасности «ЕСА ПРО» сообщили, что мошенники запустили новую схему обмана россиян, прикрываясь доставкой корпоративных подарков к Новому году. По словам экспертов, сотрудникам организаций приходят смс-сообщения якобы от службы доставки с информацией о том, что один из клиентов направил подарок, однако курьер не смог связаться с получателем. В сообщении предлагается перезвонить по указанному номеру, что создает иллюзию делового и доверительного общения.

Ранее россиянам напомнили о мошенниках, предлагающих снять квартиру или дом на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами