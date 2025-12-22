Россиян предупредили о схеме обмана, в которой жертва сама звонит мошенникам

МВД: мошенники реализовывали схему, в которой жертва сама звонила им

Мошенники в 2025 году реализовывали схему обмана, в которой жертва сама звонила им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным полиции, в рамках схемы злоумышленники имитировали взлом аккаунтов онлайн-сервисов. После этого мошенники информировали россиян о необходимости связаться с «технической поддержкой» по поддельному номеру.

Так, в полицию обратилась женщина, сообщившая, что в ноябре с ней связался неизвестный, представившийся бухгалтером ЖСК. Под предлогом обновления списка жильцов он отправил ссылку, после перехода по которой россиянка получила сообщение о взломе портала «Госуслуги» с указанием номера для связи. Впоследствии мошенники убедили ее перевести им 1,3 млн рублей, добавили в МВД.

Накануне в в компании по кибербезопасности «ЕСА ПРО» сообщили, что мошенники запустили новую схему обмана россиян, прикрываясь доставкой корпоративных подарков к Новому году. По словам экспертов, сотрудникам организаций приходят смс-сообщения якобы от службы доставки с информацией о том, что один из клиентов направил подарок, однако курьер не смог связаться с получателем. В сообщении предлагается перезвонить по указанному номеру, что создает иллюзию делового и доверительного общения.

Ранее россиянам напомнили о мошенниках, предлагающих снять квартиру или дом на Новый год.