Эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ

Эксперт Белого дома по слияниям Грюнбаум участвовал в переговорах с Дмитриевым
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Эксперт Белого дома по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум участвовал в переговорах с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Майами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Грюнбаум, назначенный на должность в январе 2025 года, ранее привлекался к переговорам по украинскому урегулированию с Киевом, но в диалогах с Москвой его имя не фигурировало. Он обладает опытом в сложных корпоративных сделках и реструктуризациях.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил участие Грюнбаума, которого он назвал сотрудником Белого дома, во встречах с Дмитриевым.

Джош Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета и описывается в администрации как специалист с сильной финансовой экспертизой.

Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее Уиткофф дал оценку переговорам с Кириллом Дмитриевым.

