Эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ

Эксперт Белого дома по слияниям Грюнбаум участвовал в переговорах с Дмитриевым

Эксперт Белого дома по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум участвовал в переговорах с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Майами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Грюнбаум, назначенный на должность в январе 2025 года, ранее привлекался к переговорам по украинскому урегулированию с Киевом, но в диалогах с Москвой его имя не фигурировало. Он обладает опытом в сложных корпоративных сделках и реструктуризациях.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил участие Грюнбаума, которого он назвал сотрудником Белого дома, во встречах с Дмитриевым.

Джош Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета и описывается в администрации как специалист с сильной финансовой экспертизой.

Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

