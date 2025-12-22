В Гидрометцентре рассказали об осадках в ближайшую неделю в Москве

Вильфанд: снегопадов в Москве в ближайшую неделю не будет

В ближайшую неделю в российской столице не будет сильных снегопадов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что снегопадов не ожидается, поскольку Москва находится все время на периферии циклона, и центр циклона не приближается к столице. При этом могут быть незначительные осадки и лежать небольшой снежок.

22 декабря Вильфанд заявил, что на этой неделе погода в Москве будет сильно меняться. Синоптик отметил, что «невероятные чудеса», которые происходят в новогоднюю ночь, ожидают горожан и в предпраздничный период.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 декабря в столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров. Тишковец предупредил, что в течение предстоящей недели высота снежного покрова в Москве увеличится до 5-7 см, а к Новому году сугробы вырастут до 11-13 см.

Ранее синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.