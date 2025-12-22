На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали об осадках в ближайшую неделю в Москве

Вильфанд: снегопадов в Москве в ближайшую неделю не будет
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В ближайшую неделю в российской столице не будет сильных снегопадов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что снегопадов не ожидается, поскольку Москва находится все время на периферии циклона, и центр циклона не приближается к столице. При этом могут быть незначительные осадки и лежать небольшой снежок.

22 декабря Вильфанд заявил, что на этой неделе погода в Москве будет сильно меняться. Синоптик отметил, что «невероятные чудеса», которые происходят в новогоднюю ночь, ожидают горожан и в предпраздничный период.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 декабря в столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров. Тишковец предупредил, что в течение предстоящей недели высота снежного покрова в Москве увеличится до 5-7 см, а к Новому году сугробы вырастут до 11-13 см.

Ранее синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами