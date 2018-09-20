Большинство украинцев считают неправильным выбранный страной курс

Директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук рассказал, что большая часть украинцев считает курс Украины неправильным. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что в ходе опроса граждан стран попросили оценить направление, в котором движется страна.

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«У нас есть только 23% тех, кто считает, что происходящее в стране, в целом, идет в правильном направлении», — сказал Дмитрук.

Он добавил, что большая часть респондентов (65%) считают выбранный курс неправильным, а 12% граждан страны затруднились с ответом.

В опросе поучаствовали свыше 2 тыс. украинцев со всей территории страны, кроме Донбасса. Погрешность не превышает 2,2%.

Ранее руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину.