У берегов России произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 52 километров в 90 км к югу от населенного пункта Северо-Курильск», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.