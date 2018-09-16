У берегов России произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 52 километров в 90 км к югу от населенного пункта Северо-Курильск», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.