Подозреваемого в терроризме россиянина экстрадировали из Бельгии

Находившийся в международном в розыске гражданин России Али Гехаев был экстардирован в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, Гехаев, проживая в европейских странах, осуществлял финансовую поддержку террористической группировки «Исламского государства» (организация запрещена в России).

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«Федеральной службой безопасности России совместно с Генеральной прокуратурой России, Национальным центральным бюро Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича, 1988 года рождения», — рассказали в ФСБ.

Сообщается, что Гехаев является сторонником радикального ислама. С 2015 года он проживал в странах Европейского союза, откуда и финансировал боевиков «Исламского Государства» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.