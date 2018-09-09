Sun: «русские хакеры» помогли подозреваемым в отравлении в Солсбери сбежать

Александр Петров и Руслан Боширов, которых правительство Великобритании обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пересекли британскую границу с помощью «русских хакеров». Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, хакеры взломали систему безопасности аэропорта Хитроу для того, чтобы мужчины смогли покинуть территорию Британии.

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Как отмечается, «русские хакеры» также могли помочь подозреваемым провести «Новичок» в Британию.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемые в отравлении в Солсбери многократно летали в Женеву.