В Британии рассказали о состоянии Скрипалей

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери, поправляются. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время здоровье Скрипалей «идет на поправку».

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Она также добавила, что Скрипалям обеспечили «хорошее лечение».

Ранее сообщалось, что родные Скрипаля заподозрили, что его уже нет в живых.

Как отмечалось, последний раз Юлия Скрипаль звонила родственникам в конце июля в связи с днем рождения бабушки.

При этом у родных есть подозрения, что Скрипаль находится в тяжелом состоянии или скончался.