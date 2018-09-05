«Фонтанка» рассказала о подозреваемых по делу Скрипаля

Газета «Фонтанка» выяснила подробности о двух россиянах, которым прокуратура Великобритании хочет предъявить обвинения по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как отмечается, речь идет о Александре Петрове и Руслане Боширове.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона потребовала у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух россиян, которых Лондон назвал подозреваемыми по делу Скрипалей.

По ее словам, Британия отказала России в предоставлении данной информации.