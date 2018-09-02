Опубликовано видео со стрелявшим с балкона по полицейским мужчиной

Следственный комитет России опубликовал в своем официальном твиттере видео стрельбы в Краснотурьинске.

В комментарии к видео сообщается, что 40-летний мужчина из города Краснотурьинск Свердловской области сегодня, 2 сентября, открыл огонь по полицейским с балкона из охотничьего ружья. В результате стрельбы один из сотрудников правоохранительных органов был ранен в ногу.

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По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Отмечается, что подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос о его аресте. Ружье, по данным пресс-службы, было направлено на экспертизу