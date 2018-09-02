Опубликовано видео со стрелявшим с балкона по полицейским мужчиной
Следственный комитет России опубликовал в своем официальном твиттере видео стрельбы в Краснотурьинске.
В комментарии к видео сообщается, что 40-летний мужчина из города Краснотурьинск Свердловской области сегодня, 2 сентября, открыл огонь по полицейским с балкона из охотничьего ружья. В результате стрельбы один из сотрудников правоохранительных органов был ранен в ногу.
По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Отмечается, что подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос о его аресте. Ружье, по данным пресс-службы, было направлено на экспертизу
Сегодня в г. Краснотурьинске 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья «Вепрь» и ранил в ногу сотрудника полиции.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 сентября 2018 г.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу pic.twitter.com/U7G07VoIz3