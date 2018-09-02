На Урале мужчина с балкона выстрелил в полицейского

В городе Краснотурьинск Свердловской области было открыто уголовное дело в отношении мужчины, который открыл беспорядочную стрельбу с балкона и ранил полицейского, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета по региону, передает РИА «Новости».

«По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что получивший ранение полицейский приехал на место после того, как поступило сообщение о стрельбе на улице Металлургов. По данным следствия, незадолго до произошедшего у мужчины, который открыл огонь произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия из здания напротив.