Патриарх Кирилл рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл по итогам встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем заявил, что разговор получился очень правильный, однако «взрыв в сознании» беседа не произвела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы РПЦ, между главами церквей состоялась «братская беседа». Отвечая на вопрос про автокефалию украинской православной церкви, он заявил, что не будет раскрывать детали переговоров «без согласования с его святейшеством» — патриархом Константинопольским.

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«Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании … ничего этого не было. Разговор был очень правильный», — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что переговоры проходили в конфиденциальном режиме из-за меняющейся ситуации в мире, причем разговор не носил характер «тайны за семью печатями», а был беседой «между двумя братьями».

Также глава РПЦ выразил надежду, что церкви и дальше будут «работать вместе для того, чтобы мир становился лучше».

Ранее сообщалось, что делегация РПЦ планирует посетить Северную Корею.