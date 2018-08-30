МИД: США не предоставили даже косвенного доказательства вины Бутиной

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американская сторона не предоставила доказательств вины арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Россия требует от Соединенных Штатов, чтобы на россиянку прекратили оказывать психологическое давление и освободили ее.

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«Пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что все сводится к «бессвязным сообщениям», которые размещены в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в российском посольстве на территории США посчитали условия содержания россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме негуманными.

Американские власти задержали гражданку России Марию Бутину в июле по подозрению в работе в качестве иностранного агента на территории страны без соответствующего разрешения. Максимальный тюремный срок по этому обвинению равняется 15 годам. Бутина отрицает свою вину.