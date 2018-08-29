Дочери Порошенко не поступили ни в один украинский вуз

Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили ни в один украинский вуз в этом году, сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на Единую государственную электронную базу данных по вопросам образования.

По данным издания, 18-летние Александра и Евгения Порошенко в этом году завершили обучение в британском Concord College, однако в списках зачисленных в украинские вузы их нет.

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В пресс-службе первой леди Украины пообещали обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки, до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Петра Порошенко высмеяли в соцсетях за визит к украинке с российским флагом на холодильнике.