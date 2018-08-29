В сети появилось видео демонтажа позолоченного Эрдогана в ФРГ

Установленная в рамках фестиваля современного искусства статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в немецком городе Висбаден была демонтирована полицией. Видеозапись была опубликована в твиттере местных правоохранительных органов.

«Статуя была погружена на машину при помощи крана. Теперь ее транспортируют на пожарной машине. С нашей точки зрения, операция прошла мирно», — сообщила полиция в своем твиттере.

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Власти города приняли решение о демонтаже статуи в связи с тем, что из-за ее наличия на месте, где она была установлена, «безопасность больше не может быть гарантирована». Об этом городская администрация сообщила в своем официальном твиттере.

Ранее сообщалось, что в Германии появился четырехметровый золотой Эрдоган.