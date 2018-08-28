Россия поддерживает обмен украинских моряков на экипаж «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российское руководство поддерживает предложение об обмене экипажа судна «Норд» на украинский экипаж с «ЯМК-0041», передает РИА «Новости».

«Понимая «зеркальность» данной ситуации с обстоятельствами, в которых оказались российские моряки судна «Норд», задержанные украинскими пограничниками 26 марта с.г., и исходя из гуманитарных соображений, российские органы государственной власти поддерживают предложение об осуществлении одновременного перехода через границу и возвращении в место своего проживания моряков двух государств», — написала Москалькова в обращении к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

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Она также попросила у Денисовой оказать содействие в реализации этого плана.

Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены договорились об оказании помощи задержанным морякам.