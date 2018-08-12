МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром

Гроза с дождем и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Московской области 12 августа, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 22.00 12 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. При порывистом ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее МЧС предупредило о жаре в Москве в выходные.